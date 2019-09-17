الإعلام الحربي: الجيش يعيد ملاحم جهاد الأجداد

أخبار ليبيا24

قالت شعبة الإعلام الحربي اليوم الثلاثاء إن جنود الجيش الوطني يعيدون درب الأجداد الذين قدموا ملاحم الجهاد على أرض الوطن قبل 88 عاماً، حين تصدّوا للاحتلال الإيطالي وقدموا أرواحهم فداءً للوطن.

وأضافت الشعبة أن اليوم وبعد أن انتشر الإرهاب ودنّس أرض الوطن، وأعلن رموزه إماراتهم في أكثر من مدينة ليبية، وبعد أن كانت بنغازي قاب قوسين أو أدنى من أن تكون إمارة لهم، اجتمع الأحفاد تحت لواء القائد العام وتصدّوا بكل بسالة لعدوان الإرهابيين المدعومين من الدولتين التركية والقطرية.

وذكرت الشعبة أن الجيش الوطني كان سبباً في إفشال مُخطط خراب وتدمير الوطن، وأعاد ملاحم الأجداد على أرض الوطن.

وأحيت ليبيا يوم الإثنين الذكرى الثامنة والثمانون لاستشهاد شيخ الشهداء عمر المختار على يد الاحتلال الإيطالي.

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