«الصالون السياسي» بطبرق يُناقش الأبعاد التاريخية للغزو الإيطالي لليبيا

عقد بمدينة طبرق الصالون السياسي بمناسبة الذكرى الثامنة والثمانين لاستشهاد البطل المجاهد عمر المختار تحت شعار (استحضارً للذاكرة ورؤية للمستقبل)، وذلك تحت إشراف وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة وبحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبد الهادي الحويج ووكيل الوزارة ومدراء الإدارات بالوزارة.

وافتتح الصالون فاعلياته بإدارة السفير عبدالسلام الرقيعي والمحاورين الدكتور وليد المنفي عضو هيئة التدريس بقسم التاريخ بجامعة طبرق والعمدة عبدالقادر بوالحويج المهتم بالشؤون السياسية والتاريخية والدكتور سالم ادم وعبدالحفيظ التاجوري.

واستهلت فاعليات الصالون بوقفة صمت على روح الشهيد البطل عمر المختار وأرواح شهداء القوات المسلحة من مدينة ترهونة وكل أرواح شهداء القوات المسلحة العربية الليبية الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الدفاع عن الوطن.

وتطرقت محاور الصالون الى الأبعاد التاريخية للغزو الإيطالي لليبيا، والأبعاد السياسية وتقاسم النفوذ، والأبعاد القانونية للاستعمار الايطالي ومطالبة التعويض، واتفاق الشراكة الإيطالي ونتائجه وأخيراً استحضارً للذاكرة ورؤية للمستقبل.

ومن ضمن المشاركين في نقاش محاور الصالون العديد من الشخصيات المهتمة بالشؤون السياسية والتاريخية ونخب من المفكرين وأساتذة الجامعات وناشطين من المجتمع المدني.

