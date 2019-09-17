الثني يتفقد مشاريع إعادة إحياء المتنزهات العامة في مدينة بنغازي

أجرى رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس جولة تفقدية لمشاريع إعادة إحياء عدد من المتنزهات العامة في مدينة بنغازي.

وحسب المؤقتة فقد شملت الجولة عددا من المتنزهات العامة في بلدية بنغازي، وذلك لتفقد سير العمل بها؛ كونها المتنفس الوحيد لسكان البلدية.

هذا وأصدر الثني تعليماته لمركز تنمية وتطوير المدن التابع للحكومة المؤقتة بضرورة تجهيز هذه المتنزهات وفقا لأعلى مستوى.

وتأتي هذه الجولة ضمن جولات دورية يجريها الثني لتفقد مشاريع الحكومة بالبلدية والتي تجريها ضمن مشاريع إعادة الاستقرار لبنغازي بعد تحريرها من قبضة الجماعات الإرهابية.

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