“أصدقاء اللغة العربية” يحيون ذكرى استشهاد شيخ الشهداء عمر المختار 

بنغازي-العنوان

أقامت الجمعية الليبية لأصدقاء اللغة العربية أمس الإثنين، احتفالية بذكرى استشهاد شيخ الشهداء عمر المختار في الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية.

وبحسب وكالة الأنباء الليبية وتناول المحور الأول في الاحتفالية محاضرة عن (أثر التربية الدينية في شخصية المختار) ألقاها الأستاذ محمد عيسى أبو نجيلة، والمحور الثاني محاضرة عن (رحلة المختار بين العسر واليسر الاقتصادي) ألقاها الدكتور عبد المولى الحرير.

وتناول المحور الثالث محاضرة عن (موقف المختار من الانتماء والهوية) تقديم الدكتور عطية مخزوم، والمحور الرابع محاضرة عن (نظرة في شعر طلائع الحركة السنوسية) تقديم الدكتور أحمد عمران بن سليم.

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