المجلس الاستشاري: حفتر يسعى لتوسيع دائرة الصراع بقصف قوة حماية سرت

ليبيا – قال مجلس الدولة الإستشاري في بيان له إنه تابع بقلق ماوصفه “القصف الجوي الغادر” (استهداف السلاح الجوي لمسلحي الوفاق) الذي استهدف القوات المكلفة من قبل حكومة الوفاق بحماية وتأمين مدينة سرت.

المجلس الذي يرأسه القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين خالد المشري إدعى في بيانه أن هذا القصف تسيره غرف عمليات أجنبية على الأراضي الليبية دعماً لمن وصفهم بـ “العصابات الإجرامية بقيادة المجرم حفتر الخارجة عن الشرعية” (القوات المسلحة الليبية) ، متهماً الاخيرة بالرغبة في توسيع دائرة الصراع والحروب في ليبيا.

وجاء في نص البيان :” يؤكد مجلس الدولة أن استهداف عصابات حفتر لقوة حماية وتأمين سرت التي تقف سداً منيعاً في مواجهة أي تهديد من قبل العناصر الإرهابية المنتمية لتنظيم داعش يظهر رغبة تلك العصابات والدول التي تقف وراءها في عودة الإرهاب لسرت وعموم المنطقة واستمرارها في توظيف ملف الإرهاب في ليبيا بما يخدم مصالحها” على حد زعمه.

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