شركة الكهرباء: صيانة محول بمحطة وسط مدينة مصراتة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء الانتهاء من أعمال صيانة محول القدرة رقم 1 جهد 220 / 30 ك.ف سعة 100 ميجافولت أمبير لمحطة وسط المدينة مصراتة، والذي تعرض لأضرار جسيمة أدت إلى توقفه عن الخدمة منذ 2011/3/26 .

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أن أعمال الصيانة شملت استبدال القطع والمبردات والمعدات المطلوبة التي تم فكها من بعض محولات القدرة المعطوبة الموجودة بمحطة تحويل الهيرة، كما شملت استبدال زيت المحول بالكامل وإجراء الاختيارات التشغيلية لتشغيل المحول كما تم أيضًا استبدال غاز العزلsf6واجراء الاختبارات والصيانة اللازمة لقاطع الدائرة جهد 220 ك.ف الخاص بتشغيل المحول

وأوضحت الشركة أن كافة أعمال الصيانة تمت بجهود فنيي ومهندسي دائرة صيانة الجهد الفائق الوسطى التابعة لإدارة شبكات تقل الطاقة الغربية بالتعاون مع دائرة الخدمات العامة.

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