المتوسط:

يعتزم رئيس الوزراء بحكومة الوفاق، فائز السراج، زيارة روما، غدا الأربعاء، للقاء رئيس الحكومة الإيطالية، جوزيبي كونتي.

وكشفت مصادر إيطالية، الثلاثاء، أن كونتي سيبحث مع السراج آخر تطورات الموقف في ليبيا، والجهود الدولية للدفع بحلحلة الأزمة.

ويتزامن لقاء السراج مع كونتي مع اليوم الذي يزور فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، روما، حيث من المقرر أن يبحث مع كونتي، التنسيق بشأن الوضع الليبي، والإعداد للمؤتمر الدولي الذي تقوم ألمانيا بالتحضير له بدعم من الأمم المتحدة.

يشار إلى أن السراج التقى في مايو الماضي، كونتي، ضمن جولة أوروبية بدأها بإيطاليا، بعد مرور أقل من شهر على بدء حرب العاصمة.

The post غدا.. «السراج» يلتقي «كونتي» في روما لبحث تطورات الأزمة الليبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية