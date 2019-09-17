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امغيب: الوفاق عبثت بسيادة ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن حكومة الوفاق قد عبثت بسيادة الدولة وفرطت بهيبتها وعجزت عن تقديم الخدمات للمواطن من خلال عدم سيطرتها على المصرف المركزي واستخدام عائدات النفط لتمويل الإرهاب.

امغيب دعا عبر منشور على حسابه الشخصي جميع الليبيين إلى ضرورة الانحياز للوطن للخروج من أزمته، معتبرا أن الرئاسي حاول السيطرة على أموال الليبيين المجمدة وكل مقدرات البلد وبيع ليبيا لكل من وصفهم بالمرتزقة من أجل السلطة.

وأضاف النائب مغيب أن ليبيا “أصبحت مهيأة للتدخل الخارجي بذريعة محاربة الإرهاب ووضعها تحت الوصاية الدولية بحجة تقديم الخدمات للمواطن الليبي والمحافظة على مقدراته”، معتبرا أن مؤتمر برلين المقبل قد يكون مسعى للمبعوث الأممي غسان سلامة للوصول إلى ذلك.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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