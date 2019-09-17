امغيب: الوفاق عبثت بسيادة ليبيا

قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن حكومة الوفاق قد عبثت بسيادة الدولة وفرطت بهيبتها وعجزت عن تقديم الخدمات للمواطن من خلال عدم سيطرتها على المصرف المركزي واستخدام عائدات النفط لتمويل الإرهاب.

امغيب دعا عبر منشور على حسابه الشخصي جميع الليبيين إلى ضرورة الانحياز للوطن للخروج من أزمته، معتبرا أن الرئاسي حاول السيطرة على أموال الليبيين المجمدة وكل مقدرات البلد وبيع ليبيا لكل من وصفهم بالمرتزقة من أجل السلطة.

وأضاف النائب مغيب أن ليبيا “أصبحت مهيأة للتدخل الخارجي بذريعة محاربة الإرهاب ووضعها تحت الوصاية الدولية بحجة تقديم الخدمات للمواطن الليبي والمحافظة على مقدراته”، معتبرا أن مؤتمر برلين المقبل قد يكون مسعى للمبعوث الأممي غسان سلامة للوصول إلى ذلك.

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