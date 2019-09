«أطباء بلا حدود»: أوضاع طالبي اللجوء المحتجزين في ليبيا «مروعة»

المتوسط:

اعتبر الطبيب من منظمة أطباء بلا حدود، كريستوف هي، أوضاع طالبي اللجوء المحتجزين في مراكز الإيواء في ليبيا “مروعة” واصفا إياها بـ” الظروف غير الإنسانية”.

وأكد كريستوف هيَّ أن التغذية سيئة وبالمثل النظافة والأوضاع الصحية.

وبين الطبيب الألماني الذي أمضى في المركز أربعة أشهر كمنسق لفريق من 6 أشخاص يقوم بمشروع طبي لمنظمة أطباء بلا حدود إنه بين سبتمبر ومايو الماضيين، قضى 22 طالب لجوء نحبهم، على الأرجح نتيجة إصابتهم بالسل.

وذكر كريستوف هي، في مداخلة هاتفية مع راديو دويتشلاند فونك الألماني، أن من بين 600 معتقل في المركز يعيش 130 قاصرا فروا من بلاد تضربها حروب أهلية كالصومال وإريتريا لأنهم قد أجبروا على حمل السلاح، مؤكدا أنهم في رحلة هربهم تعرضوا لاعتداءات جنسية وللعنف.

وأشار هي، إلى أن أحد زنازين مركز الاعتقال، يحشرون فيها 45 طالب لجوء في غرفة مساحتها 70 مترا مربعا لا يدخلها ضوء الشمس ولا الهواء المنعش، ولا يسمح للمعتقلين بفسحة للتنفس خارج الغرفة أبدا.

