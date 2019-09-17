غرفة عمليات الكرامة: “الحصان” انسحب من طرابلس نحو مصراتة

طرابلس-العنوان

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن الحصيلة الأولية لغارات قوات سلاح الجو الليبي، التي استهدفت تحركات عناصر مليشيات الوفاق في مدينة سرت، قدرت بأنها دمرت حوالي 50 آلية وأكثر من 21 قتيلا من عناصر الميليشيات.

وتابع المركز الإعلامي أن الميليشياوي محمد الحصان، انسحب من المدينة بعدد 60 آلية إلى مدينة مصراتة.

وكشفت مصادر من مستشفى ابن سينا في سرت عن وصول عدد من الجثث لميلشيات الوفاق نتيجة غارات قوات سلاح الجو الليبي صباح أمس الإثنين مؤكدة بأن قتلى ميليشيات الوفاق يوجد بينهم أشخاص حاملي للجنسية التركية.

وشهدت مدينة سرت منذ الساعات الأولى لفجر أمس الإثنين، غارة جوية مكثفة شنتها طائرات قوات سلاح الجو الليبي، استهدفت خلالها ميليشيات الوفاق في وسط وضواحي مدينة سرت.

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