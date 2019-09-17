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هيئة رعاية الشهداء تؤكد وقوفها مع القوات المسلحة في حربها على الإرهاب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

تعهدت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين وذوي الإعاقة المستديمة بمناسبة الذكرى الثامنة والثمانين لاستشهاد شيخ الشهداء عمر المختار، بأنها لن تدخر جهدا في الوقوف مع هذه الفئة وتقديم كافة الرعاية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المسيرة لعملها.

وحثت الهيئة في بيان لها كافة أبناء الشعب الليبي على الوقوف صفا واحدا مع القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب والمليشيات المسلحة وداعميهم، وأن يستلهموا العبر من هذه الذكرى التي تؤكد دوما بأن كفاح الأجداد ونضالهم وجهادهم هو من جلب لليبيا استقلالها.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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