امغيب يحذر من التدخل الخارجي في ليبيا

حذر عضو مجلس النواب سعيد امغيب من التدخل الخارجي في ليبيا بذريعة مكافحة الإرهاب ووضعها تحت الوصاية الدولية.

وقال امغيب في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “بعد عبث وتفريط حكومة فايز السراج ومجلسه الرئاسي بسيادة الدولة الليبية وهيبتها وعجزه عن تقديم الخدمات للمواطن وعدم السيطرة على المصرف المركزي واستخدام عائدات النفط لتمويل الإرهاب ومحاولة السيطرة على اموالنا المجمدة وكل مقدراتنا وبيع ليبيا لكل المرتزقة وشذاذ الآفاق في العالم من أجل السلطةأصبحت ليبيا الأن كما تشير بعض التقارير مهيأة للتدخل الخارجي بذريعة محاربة الإرهاب ووضعها تحت الوصاية الدولية وصاية الأمم المتحدة بحجة تقديم الخدمات للمواطن الليبي والمحافظة على مقدراته، وقد يكون هذا ما يسعى إليه غسان سلامة من خلال مؤتمر برلين المرتقب”.

وأضاف امغيب “لم يعد أمامنا كليبيين في كل ربوع ليبيا إن أردنا المحافظة على ليبيا وعلى مستقبل أبناءنا إلا الانحياز للوطن ودعم المؤسسة العسكرية المتمثلة في القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ومناصرتها في حربها على الإرهاب وتخليص العاصمة طرابلس من المليشيات الإرهابية المسلحة المسيطرة عليها وحكومة السراج العميلة سبب كل المصائب والكوارث التي حلت بالوطن ولم يعد أمامنا الكثير من الوقت لنضيعه في الحياد او مناصرة المليشيات والمرتزقة”.

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