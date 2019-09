برلماني يتهم حكومة الوفاق بالعبث بسيادة ليبيا

المتوسط:

اتهم عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، حكومة الوفاق بالعبث بسيادة ليبيا.

وقال امغيب، في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع ” فيسبوك” إن حكومة الوفاق الوطني عبثت بسيادة ليبيا وفرطت بهيبتها وعجزت عن تقديم الخدمات للمواطن من خلال عدم سيطرتها على المصرف المركزي واستخدام عائدات النفط لتمويل الإرهاب”.

وطالب امغيب، جميع الليبيين بضرورة الانحياز للوطن للخروج من أزمته، معتبرا أن الرئاسي حاول السيطرة على أموال الليبيين المجمدة وكل مقدرات البلد وبيع ليبيا لكل من وصفهم بالمرتزقة من أجل السلطة.

وتابع امغيب، أن ليبيا “أصبحت في حالة تهيئة للتدخل الخارجي بذريعة محاربة الإرهاب ووضعها تحت الوصاية الدولية بحجة تقديم الخدمات للمواطن الليبي والمحافظة على مقدراته”، معتبرا أن مؤتمر برلين المقبل قد يكون مسعى للمبعوث الأممي غسان سلامة للوصول إلى ذلك.

