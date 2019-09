المتوسط:

أكد القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى ليبيا، نيكولاس هوبتن، أن بريطانيا هي حامل القلم لليبيا في مجلس الأمن، معربا عن ارتياحه للتعاون مع المبعوث الأممي، غسان سلامة.

ووصف هوبتن، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الثلاثاء، تعاونهما خلال الأسبوع الأول لتسلم مهام عمله بـ”المثمر”، قائلا إن بريطانيا هي حامل القلم لليبيا في مجلس الأمن، مضيفا أنها شريكا مهما لخلق مستقبل أفضل للبلاد.

The post نيكولاس هوبتن: بريطانيا حامل القلم لليبيا في مجلس الأمن appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية