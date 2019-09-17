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نيكولاس هوبتن: بريطانيا حامل القلم لليبيا في مجلس الأمن

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

المتوسط:

أكد القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى ليبيا، نيكولاس هوبتن، أن بريطانيا هي حامل القلم لليبيا في مجلس الأمن، معربا عن ارتياحه للتعاون مع المبعوث الأممي، غسان سلامة.

ووصف هوبتن، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الثلاثاء، تعاونهما خلال الأسبوع الأول لتسلم مهام عمله بـ”المثمر”، قائلا إن بريطانيا هي حامل القلم لليبيا في مجلس الأمن، مضيفا أنها شريكا مهما لخلق مستقبل أفضل للبلاد.

 

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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