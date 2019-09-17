القيادة العامة ترسل تعزيزات كبيرة لمناطق الجنوب لحفظ الأمن

ليبيا – أكد ضابط عمليات الجيش بالمنطقة العسكرية الجنوبية العميد محمد علي يونس على مقتل أكثر من 14 إرهابي مسلح وتدمير آليات وقصف مستودع الذخيرة الخاصة بهم بمنطقة جبال الهروج في طلعات جوية متفرقة.

العميد يونس قال في تصريح لـ”العين الإخبارية” إن القيادة العامة أرسلت تعزيزات ضخمة لمناطق الجنوب لحفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة ووضع خطط محكمة لاستعادة منطقة مرزق وما حولها.

يشار الى أن هذه التعزيزات لمناطق الجنوب تأتي بعد تكليف القيادة العامة آمر المنطقة العسكرية الكفرة اللواء الأبعج ليكون آمراً للمنطقة الحدودية الجنوبية .

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