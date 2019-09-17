السراج يعد بتوفير احتياجات الكلية العسكرية بطرابلس

أخبار ليبيا24

بحث رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، يوم الإثنين مع آمر الكلية العسكرية بطرابلس، محمود الغزالي توفير احتياجات الكلية واستكمال كافة النواقص بمرافقها.

كما بحثا مشاريع تعزيز القدرات وبرامج التدريب لطلبة الكلية وإمكانية إعطاء دورات لتدريب طواقم طبية من المنتسبين.

وجاء هذا الاجتماع بعد يوم من لقاء السراج مع قادة محاور قوات الوفاق.

وقال السراج يوم الأحد إن حكومة الوفاق تولي اهتمامًا أكبر لتعزيز الوحدات المقاتلة وعزمها لبناء جيش.

وأضاف، أن المجال واسع ومتاح لاستيعاب المقاتلين في المنظومتين العسكرية والأمنية، وتوفير خيارات متعددة أمامهم من بينها برامج الدراسة والتأهيل والتطوير بالأكاديميات العسكرية، وتوفير برامج أخرى للإدماج في الحياة المدنية.

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