بالفيديو| الثني يقدم واجب العزاء في شهداء الجيش بترهونة خلال زيارة لمأتم الشهداء في بنغازي

بنغازي-العنوان

قدم رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الإثنين، واجب العزاء في شهداء اللواء التاسع والقوة المساندة للجيش في ترهونة، وذلك خلال زيارة للعزاء الذي يقيمه أعيان القبيلة وحكمائها في بنغازي.

وقدم الثني واجب العزاء في الشهيد العقيد عبدالوهاب المقري آمر اللواء التاسع المتمركز بترهونة، والشهيد النقيب محسن الكاني آمر القوة المساندة للجيش في ترهونة، وشقيقه الشهيد الجندي عبدالعظيم الكاني الذين استشهدوا في ضواحي طرابلس الجمعة إثر قصف العدوان” التركي” الغاشم أثناء تأديتهم لواجبهم في الدفاع عن الوطن ضد الحشد الميليشياوي الإرهابي لحكومة الاستعمار.

وأكد الثني خلال مراسم العزاء ولقائه بأعيان وحكماء ترهونة أن شهادة هؤلاء الشجعان جاءت بعد مشوار عظيم ومشرّف ، في صفوف القوات المسلحة العربية الليبية ، وبعد عمل دؤوبٍ وجهادٍ وتضحيةٍ.

وأعرب الثني عن أمله من الله عز وجل أن يتقبلهم مع الصديقين وحسن أولئك رفيقا، وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهمنا وذويهم الصبر والسلوان، متعهدا لكل الشهداء أن نبقى على طريق الجهاد المقدس في معركة بناء الوطن حتى يأذن الله لنا بإحدى الحسنيين.

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