«عقوب» يفتتح فعاليات ورشة العمل التدريبية بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المريض

افتتح وزير الصحة الدكتور سعد عقوب صباح يوم الثلاثاء ، فعاليات ورشة العمل التدريبية بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المريض، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والتي تشرف علي تنظيمها إدارة الجودة وسلامة المريض بوزارة الصحة.

وتهدف الورشة، إلى تطوير وتحسين الجودة وسلامة المريض بالمستشفيات العامة والتعليمية والقروية والمراكز التخصصية والخدمات الصحية ومشاركة الوزارة في برامج الجودة الخارجية، التي من شأنها رفع مستوى دقة الأداء ونتائجها وتطبيقه داخل المرافق الصحية في ليبيا، بالإضافة إلى بناء العلاقات والتعاون المشترك بين الخبراء في المجال الصحي، ليسهموا في تسهيل وتقديم أفضل الممارسات، التي من شأنها تطوير أنظمة الرعاية الصحية في ليبيا وتحسينها بما يلبي احتياجات المرضى والمواطنين داخل وخارج مراكز المدن.

من جانبه، قال وزير الصحة الدكتور سعد عقوب خلال كلمة القاها في افتتاح الندوة العلمية، أن الهدف من ورش العمل هو تكريس الجهود لتطوير الخدمات الطبية المهمة في بلادنا، مؤكدا أن حضور هذا العدد الكبير للمشاركة بورشة العمل من المنطقة الجغرافية الممتدة من شرق وغرب وجنوب البلاد يعبر عن مستوى الإحساس بالمسئولية من قبل العاملين في مجال الجودة وسلامة المريض لجعل هذه المؤسسة الطبية تخدم المواطن الليبي وذلك في إطار التنمية الوطنية الشاملة، مثمنا جهود المبذولة من الخبراء والأساتذة المحاضرين للمساهمة في إنجاح فعاليات ورشه العمل حول برنامج تطوير وتحسين العمل بالمرافق الصحية .

