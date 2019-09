المتوسط:

شهدت مدينة درنة افتتاح مقر العيادات الخارجية التخصصية التابعة لإدارة مستشفى الوحدة التي تم تسميتها عيادة المرحوم هاشم سلامة، والواقعة بمنطقة باب طبرق.

وتضم العيادات أقسام الباطنة ومعامل التحاليل وقسم الأشعة ومخازن للأدوية وعيادات العيون والأسنان.

وتأتي هذه الخطوة لتقديم الخدمات الطبية لسكان مدينة درنة وضواحيها بعد أن كانوا يعانون من قطع مسافات طويلة من أجل الحصول على عيادات متخصصة تقدم لهم العلاج.

