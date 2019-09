المتوسط:

عقد وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني الدكتور، عثمان عبدالجليل، بالمركز الوطني للامتحانات اليوم اجتماعا مع مدير عام المركز الدكتور محمود البوعزي وأعضاء اللجنة العليا للإشراف والمتابعة بالوزارة بمدينة طرابلس.

وخلال الاجتماع، تم متابعة آخر الاستعدادات والترتيبات النهائية لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الدور الأول لسنة 2018 2019م.

كما تم مناقشة الحلول الواجبة والممكنة لانصاف الطلبة في بعض العثرات الواردة بالأسئلة لهذا العام.

يذكر أن عمليات التصحيح لا تزال جارية، وسيتم الإعلان عن النتائج فور انتهاء تصحيح الأوراق.

The post وزير «تعليم الوفاق» يُتابع آخر تجهيزات إعلان نتيجة الشهادة الثانوية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية