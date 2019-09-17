“تسخين ألماني” لعقد المؤتمر الدولي بشأن ليبيا

لم تنجح المؤتمرات التي راهن عليها المجتمع الدولي لإنهاء الصراع السياسي بين الأطراف الليبية المتصارعة حتى الآن، فالعديد منها كان حبرا على ورق ما أن توقّع حتى تعاود الخصومات بينهم.

جنيف، باليرمو، باريس، مدن أوروبية كان لها نصيب من هذه المؤتمرات لكنها ظلت ذكرى وتاريخا وصورا لم تخرج بحل ينهي الأزمة، آخرها مؤتمر غدامس الذي كان مُحدداً بيوم وتاريخ دون انعقاد.

هذه المرة، تدخل برلين على خط المؤتمرات الدولية لحل الأزمة الليبية فهي تراهن على إنجاح مؤتمرها الدولي حول ليبيا الذي تستعد لعقده خلال المدة القادمة معولة على دعم أميركي وعجز أطراف الأزمة عن حسم الصراع عسكريا، لتتوجه الأنظار نحو التحرك الدبلوماسي الحاصل على أكثر من مستوى لضمان نجاح مؤتمر برلين باستضافة وفود دبلوماسية تمثل دول فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة والصين وتركيا ومصر والإمارات لوضع الخطوط العريضة لرؤوس الموضوعات التي ستتم مناقشتها في مؤتمر برلين، ولصياغة رؤية محددة ووضع البنود المهمة أمام قادة الدول.

وفي سياق مُتصل، ذكرت صحيفة العرب اللندنية أن الخارجية الألمانية بصدد استقبال وفود دبلوماسية، اليوم، مُمثلة لدول فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة والصين وتركيا ومصر والإمارات بهدف مناقشة وتحديد الملفات التي سيتم تباحثها في مؤتمر برلين المُرتقب.

واستبعدت ذات المصادر أن يرمي مؤتمر برلين إلى قرارات تلتزم التنفيذ من قبل الأطراف المعنية، مُشيرة إلى أنه سيكون ملتقى لوضع خطة “حسن نوايا” فقط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية