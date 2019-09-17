الجيش يُكثّف هجماته استعدادا لـ”هجوم شامل”

كشف مسؤول بارز في الجيش الوطني أن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر بصدد إصدار تعليماته النهائية لمختلف محاور القتال في طرابلس بتنفيذ المرحلة الأخيرة لتحرير العاصمة.

وفي تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط قال المسؤول الذي فضّل عدم ذكر اسمه إن عملية تحرير طرابلس قاربت على نهايتها وإن قوات الجيش المتمركزة في محاور القتال تعتزم شن ما وصفه بـ”الهجوم الشامل غير المسبوق” في وقت قريب.

وأضاف المسؤول التابع للجيش الوطني خلال حديثه أن قواتهم حققت تقدما كبيرا خلال الساعات الماضية بمُختلف المحاور، وكبّدت مجموعات الوفاق خسائر كبيرة.

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري قد أكد في آخر مؤتمر صحفي له إن كل الإدارات والهيئات التابعة للجيش الوطني تواصل عملها المكثف لتجهيز ما يلزم لمعركة تحرير طرابلس.

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