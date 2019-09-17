مصادر عسكرية تؤكد استهداف مواقع للطيران التركي داخل معيتيقة

أخبار ليبيا24

قالت مصادر عسكرية إن سلاح الجو شن ضربات على مواقع تستخدم لإطلاق الطيران التركي المسير من داخل قاعدة معيتيقة اليوم الثلاثاء.

وتداول ناشطون صورًا تظهر دخانًا أسودًا غطى سماء المنطقة جراء استهدافها، ما يشير إلى أن الضربة كانت دقيقة.

وأكدت المصادر أن الغارات استهدفت قاعد معيتيقة العسكرية التي تتخذها قوات الوفاق للأغراض العسكرية ضد قوات الجيش في جنوب طرابلس.

ومطار معيتيقة المدني هو جزء من قاعدة عسكرية استغلت لتسيير الطيران المدني بعد تدمير مطار طرابلس العالمي قبل سنوات على يد قوات متحالفة الآن مع حكومة الوفاق.

وتحاول قوات حكومة الوفاق دائمًا توجيه التهمة لطيران الجيش بالمسؤولية عن استهداف المطار المدني، غير أن الجيش دائمًا ما يؤكد أن الضربات تستهدف مواقع عسكرية وليس مدنية.

وأغلق مطار معيتيقة منذ أسبوعين، وذلك بسبب تعرضه لقصف صاروخي.

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