«أمن أجدابيا»: نعمل على تسجيل المركبات الآلية واستخراج اللوحات المعدنية

أفاد رئيس قسم المرور والتراخيص العقيد صالح أحمد شعيب، اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر، بأن العمل مستمر ويجري على قدم وساق لتسجيل المركبات الآلية واستخراج اللوحات المعدنية وتجديد رخص القيادة.

وأفاد العقيد صالح شعيب بأن معدل تسجيل المركبات ما يقارب عن 200 كتيب و 400 لوحة معدنية يوميًا.

وأكد رئيس وحدة التراخيص الرائد فرحات عبدالرسول السعيطي، أن معدل تجديد وإصدار رخص القيادة 70 رخصة قيادة يوميا.

