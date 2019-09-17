الإعلام الحربي: سلسلة الغارات التي شنتها مقاتلات سلاح الجو على أهداف بمدينة سرت كانت دقيقة

سرت-العنوان

أكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، أن سلسلة الغارات التي شنتها مقاتلات سلاح الجو على أهداف بمدينة سرت كانت حصيلتها تدمير الأهداف بشكل دقيق.

ونوهت الشعبة إلى أن أي تمركز لمجموعات الحشد الميليشاوي أو تحركٍ مشبوه سيكون هدفاً مشروعاً لمقاتلات سلاح الجو الليبي.

يشار إلى أن سلاح الجو استهدف أمس الاثنين، قاعدة القرضابية الجوية ومقر الغرفة المشتركة بسرت التابعة لمجموعات الوفاق المسلحة.

يذكر أن المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري أكد، في مؤتمر صحفي له الأحد، أن استطلاع سلاح الجوي الليبي رصد أعمال تطوير بقاعدة القرضابية التي سبق أن تم تدميرها.

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