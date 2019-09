قيادي بالجيش: القوات تحقق تقدما كبيرًا في كافة محاور طرابلس

المتوسط:

أفاد آمر محور عين زارة في طرابلس اللواء فوزي المنصوري، بأنَّ قوات الجيش الليبي تحقق تقدماً كبيرًا في كافة محاور القتال بطرابلس.

وأشار المنصوري، إلى أنَّ اللواء العسكري ثابت في مواقعه ولم يتراجع بحسب ما تروج له وسائل إعلام تابعة لحكومة الوفاق بانسحاب قوات اللواء التاسع مشاة من محاور القتال، بعد استهداف طائرة تركية مسيرة لقادة اللواء وأبرزهم العميد عبدالوهاب المقري قائد اللواء.

