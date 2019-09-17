أمغيب: سلامة قد يسعى لوضع ليبيا تحت الوصاية الدولية بسبب عبث الوفاق

أخبار ليبيا24

قال عضو مجلس النواب سعيد أمغيب إن عبث وتفريط حكومة فايز السراج ومجلسه الرئاسي بسيادة الدولة الليبية قد يضع ليبيا تحت طائلة التدخل الخارجي بذريعة محاربة الإرهاب ووضعها تحت الوصاية الدولية وصاية الأمم المتحدة بحجة تقديم الخدمات للمواطن الليبي والمحافظة على مقدراته.

وأشار مغيب في تدوينة على فيسبوك يوم الإثنين إلى أن هذا ما يسعى إليه، ربما، المبعوث الأممي غسان سلامة من خلال مؤتمر برلين المرتقب.

وأضاف أمغيب “لم يعد أمامنا كليبيين في كل ربوع ليبيا إن أردنا المحافظة على ليبيا وعلى مستقبل أبناءنا إلا الانحياز للوطن ودعم المؤسسة العسكرية المتمثلة في القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ومناصرتها في حربها على الإرهاب وتخليص العاصمة طرابلس من المليشيات الإرهابية المسلحة المسيطرة عليها وحكومة السراج العميلة سبب كل المصائب والكوارث التي حلت بالوطن ولم يعد أمامنا الكثير من الوقت لنضيعه في الحياد أو مناصرة المليشيات والمرتزقة”.

واتهم أمغيب حكومة الوفاق بالعجز عن تقديم الخدمات للمواطن وعدم السيطرة على المصرف المركزي، كما اتهمها باستخدام عائدات النفط لتمويل الإرهاب ومحاولة السيطرة على الأموال المجمدة وكل مقدراتنا وبيع ليبيا لكل المرتزقة من أجل السلطة.

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