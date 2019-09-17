وكالات إيطالية : السراج في روما للقاء كونتي

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشفت وكالة “نوفا” الإيطالية صباح اليوم عن مصادر محلية، أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وصل صباح اليوم الثلاثاء، للعاصمة الإيطالية روما .

ومن جهتها، قالت مصادر من قصر الحكومة الإيطالية، إن السراج، سيلتقي يوم غد، الأربعاء رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي خلال زيارته لروما.

هذا وتأتي زيارة السراج في اليوم نفسه الذي من المتوقع أن يصل فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى روما، لإبرام اتفاق ثنائي مع كونتي، والذي يتصدر الملف الليبي جدول أعماله.

وكان القادة المشاركون في قمة مجموعة السبع الأخيرة في بياريتز، تحت رعاية فرنسا، قد دعوا إلى عقد مؤتمر دولي بمشاركة جميع الأطراف المعنية بالصراع الليبي، لاستئناف الحوار ووقف إطلاق النار .

يشار إلى أن السراج، يجري منذ اندلاع الاشتباكات بطرابلس وما حولها في أبريل الماضي عدة مشاورات وجولات عالمية طلبًا لدعم حكومة الوفاق، ومساندتها في الحرب ضد قوات الجيش الوطني بقيادة المشير حفتر، كما أن المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، يرتب لعقد مؤتمر دولي حول ليبيا تستضيفه ألمانيا .

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