ورشة عمل في طرابلس بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المريض

افتتاح وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب اليوم الثلاثاء، فعاليات ورشة عمل التدريبية بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المريض، بالتعاون مع منظمه الصحة العالمية والتي تشرف على تنظيمها ادارة الجودة وسلامه المريض بوزارة الصحة.

وبينت إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة أن الورشة التدريبية التي أقيمت بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس تهدف إلى تطوير وتحسين الجودة وسلامة المريض بالمستشفيات العامة والتعليمية والقروية والمراكز التخصصية والخدمات الصحية ومشاركة الوزارة في برامج الجودة الخارجية والتي من شأنها رفع مستوى دقة الاداء ونتائجها وتطبيقه داخل المرافق الصحية في ليبيا، بالإضافة إلى بناء العلاقات والتعاون المشترك بين الخبراء في المجال الصحي، ليسهموا في تسهيل وتقديم أفضل الممارسات، التي من شأنها تطوير أنظمة الرعاية الصحية في ليبيا وتحسينها بما يلبي احتياجات المرضى والمواطنين داخل وخارج مراكز المدن.

وأكد وزير الصحة سعد عقوب خلال كلمه القاها في افتتاح الندوة العلمية ان الهدف من ورش العمل هو تكريس الجهود لتطوير الخدمات الطبية المهمة في ليبيا.

ودعا المشاركون في توصياتهم في ختام فاعليات ورشة العمل التي اختتمت بمركز التدريب الي تكثيف ورش العمل لما له من اثر إيجابي في مجال التعليم الطبي من خلال الخبراء والمختصين والفنيين المحليين للاستفادة منهم في تطوير برنامج الجودة وايلاءه كل الرعاية كونه يشكل نقلة نوعية ستدفع بالمستشفيات الليبية والخدمات الصحية خطوات إلى الأمام عن طريق التحسين النوعي لهذا المجال.

واقيمت على هامش الورشة ورشة أخرى استهدفت مديري مكاتب الجودة وسلامة المريض في الرعاية الصحية، تحت شعار “ارفعوا صوتكم من اجل سلامة المريض “.

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