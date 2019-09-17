تعليم الوفاق تبحث الاستعدادات لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية

عقد وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل اجتماعا اليوم الثلاثاء اجتماعا مع مدير عام المركز الوطني للامتحانات محمود البوعزي وأعضاء اللجنة العليا للإشراف والمتابعة بالوزارة بمدينة طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المركز الوطني للامتحانات متابعة آخر الاستعدادات والترتيبات النهائية لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الدور الأول لسنة 2018 2019م كما تم مناقشة الحلول الواجبة والممكنة لإنصاف الطلبة في بعض العثرات الواردة بالأسئلة لهذا العام.

وأوضحت الوزارة أن عمليات التصحيح ماتزال جارية وسيتم الإعلان عن النتائج فور انتهاء تصحيح الأوراق.

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