وكـيل وزارة «داخلية الوفاق» يبحث مع مدير أمـن سـرت الأوضاع داخل المدينة

اجتمع وكـيل وزارة الـداخلية لحكومة الوفاق العـميد خـالد مـازن، صـباح الـيوم الـثلاثاء بـمدير أمـن سـرت العـميد الـصديق بـن سـعود.

وخلال الاجتماع، الـذي عـقد بـديوان وزارة الـداخلية بـطرابلس، تم مـناقشة الأوضـاع الأمـنية داخـل مـدينة سـرت، وكـما تـم الـتطرق للـمشاكل والـعراقيل الـتي تـواجه سـير عـمل الـمديرية وسـبل دعـمها لأداء الـمهام الـمكلفة بـها عـلى أكـمل وجـه لحـفظ الأمـن والاسـتقرار داخـل الـمدينة.

