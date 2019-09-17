3 غارات جوية على مواقع عسكرية بمعيتيقة

شنت مُقاتلات سلاح الجو التابع للجيش الوطني 3 غارات جوية متتالية على القسم العسكري بقاعدة معيتيقة الجوية، وقالت شعبة الإعلام الحربي إنه وبتنفيذ الغارة الثالثة بنجاح، حقق سلاح الجو المهام المُوكلة له من القيادة العامة وتمكن من إصابة كافة الأهداف بدقة عالية.

وفي وقت سابق نفذ سلاح الجو ضربات جوية استهدفت إحدى غرف العمليات التركية في معيتيقة لحظة خروج حافلة فيها عدد من الضباط الأتراك لاستبدال المجموعة المناوبة.

وكان الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري قال إن معركة طرابلس ستشهد خلال الأيام القليلة القادمة ارتفاعا في وتيرة الاشتباكات وستدخل المعركة مرحلة حاسمة جدا، حسب وصفه.

يشار إلى أن الملاحة الجوية في مطار معيتيقة أوقفت عدة مرات نتيجة تعرضه لقصف مدفعي لم تتبناه أي جهة.

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