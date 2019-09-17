بقيمة بلغت “70” مليون جنيه مصري .. ملحق إداري بالسفارة الليبية في القاهرة يكشف عن ورود بضائع محظور

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، تحفظ نيابة ميناء الإسكندرية، على أربعة ملايين عبوة من الألعاب النارية تزن 12 طنًا، بالإضافة إلى ثلاثة ملايين أقراص مكملة غذائية وكاميرات مراقبة محظور دخولها البلاد مهربة من الصين داخل حاوية خاصة بملحق إداري في السفارة الليبية لدى مصر، بقيمة 70 مليون جنيه.

وأمرت النيابة بسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء صاحب الرسالة لسؤاله.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أمس الاثنين، أن مدير أمن ميناء الإسكندرية والدخيلة، تلقى إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي في الميناء، يفيد بورود معلومات سرية من “س ح س” ملحق إداري بالسفارة الليبية في القاهرة، بورود حاوية بداخلها أمتعة شخصية من دولة الصين، مخبأة بداخلها ألعاب نارية وكاميرات مراقبة وأدوية محظور دخولها مصر بقصد تهريبها داخل البلاد والاتجار بها عبر ميناء الإسكندرية البحري.

الوزارة أضافت أن تحريات مباحث الأموال العامة بميناء الإسكندرية، أكدت صحة المعلومات، وتم استئذان النيابة العامة وضبط الحاوية، وبعد التفتيش عثر بداخلها على أربعة ملايين عبوة من الألعاب النارية المحظورة دخولها البلاد مختلفة الأحجام والأشكال، تزن 12 طنا، بالإضافة إلى 5000 هاتف محمول صغير الحجم مختلف الأشكال، و1000 عبوة زيت خاصة بالسجائر الإلكترونية مختلفة النكهات، و850 قلم ليزر، و400 قلم مزود بكاميرات وتليفون ومسجل، و2500 علبة هواتف محمولة سامسونج وآيفون فارغة.

وأكد بيان الوزارة أنه تم ضبط 3 ملايين قرص من أدوية إنقاص الوزن ومكمل غذائي، و750 كاميرات مراقبة، وقدرت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغرامات التهريب المستحقة دفعها مبلغ 70 مليون جنيه مصري، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق.

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