ننشر نص رسالة رئيس لجنة الخارجية بالشيوخ الفرنسي بنظيره الليبي

تلقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري، رسالة رسمية من نظيره الفرنسي كريستيان كومب، رئيس لجنة الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي، وذلك في إطار التنسيق المستمر والتمثيل الدبلوماسي بين مجلس النواب الليبي والبرلمان الفرنسي.

وعبر رئيس لجنة الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي، في رسالته بضرورة مواصلة الحوار السياسي برعاية بعثة الأمم المتحدة ، مؤكداً في الوقت نفسه على أهمية انخراط الجميع في الحوار السياسي للوصول إلى حل للأزمة الليبية.

