وكيل «داخلية الوفاق» يبحث مع مدير أمن سرت الأوضاع الأمنية في المدينة

بحث وكيل وزارة الداخلية في حكومة الوفاق العميد خالد مازن، مع مدير أمن سرت العميد الصديق بن سعود، اليوم الثلاثاء، الأوضاع الأمنية داخل مدينة سرت.

وتطرق اللقاء، الذي عُـقد في طرابلس، إلى المشاكل والعراقيل التي تواجه سير عمل المديرية، وسبل دعمها لأداء المهام المكلفة بها على أكمل وجه؛ لحفظ الأمن والاستقرار داخل المدينة، حسب بيان الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يذكر أن هجومًا جويًّا استهدف مواقع تابعة لقوة حماية وتأمين سرت، ما أسفر عن سقوط قتيلين في صفوف القوة، هما محمد فتحي أغباق وعلي عبد السلام قحيط، فضلًا عن 12 جريحًا آخرين إصاباتهم متفاوتة، حسب آمر القوة، العميد النعاس عبد الله.

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وأضاف عبد الله، في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»، أن الغارات الجوية استهدفت موقعًا للغرفة بحي الزعفران بجوار مصنع الأعلاف بسرت، يتكون من طابقين تعرض للدمار تم استهدافه بغارتين، كما تعرضت منطقة أبو هادي لغارة جوية أخرى.

فيما تحدثت عملية «بركان الغضب»، التابعة لحكومة الوفاق عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن قيام طيران داعم للقيادة العامة بتنفيذ الهجوم، ونشرت صورًا لما قالت إنه موقع الهجوم.

ومطلع هذا الشهر، فرضت قوة حماية وتأمين سرت حظر التجوال في المدينة منذ الساعة الثانية عشرة ليلاً؛ لدواعٍ أمنية، عقب رؤية رتل مسلح لسيارات تابع للقيادة العامة جنوب المدينة.

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