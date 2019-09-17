الفلاح يسبر أغوار التاريخ في ذكرى استشهاد عمر المختار

تحل علينا الذكرى 88 لاستشهاد عمر المختار أسد الصحراء شيخ الشهداء.. المجاهد الذي قال للاحتلال الايطالي إن عمري سيكون أطول من عمري شانقي… وقد صدق فسيرة المختار العطرة مفخرة لليبيين والعرب والمناضلين.. للحديث عن عمر المختار المجاهد والرمز التقينا الدكتور علام الفلاح رئيس قسم التاريخ بجامعة بنغازي

حدثنا عن نشأة المجاهد عمر المختار؟

عمر المختار هو أحد أبناء ليبيا ولد عام 1862 قرب مدينة طبرق وقد توفي والده اثناء رحلته للحج الى مكة وقد تتملذ في مدارس الطرق السنوسية زاوية جنزور “الزوايا والكتاتيب” وقد ارسل بعد حفظه القراءان كأحد المعلمين في زاوية “كلى” في تشاد وعند الغزو الفرنسي لتشاد شارك في الجهاد إلى جانب التشاديين ضد الاستعمار الفرنسي ثم طلب منه الانسحاب إلى واحة الجغبوب وبدء يعلم طلاب العلم في زاوية جغبوب وبعدها تم تعيينه شيخا بزاوية القصور بمنطقه الجبل الاخضر وقد شارك عمر المختار في المعارك التي وقعت عام 1908 بين السنوسيين و البريطانيين حول مرتفعات السلوم والتي أسفرت عن ضمها إلى مصر تحت ضغط البريطانيين على الدولة العثمانية.

وعندما اندلعت الحرب الليبية الايطالية عام 1911 كان عمر المختار وقتها في واحه جالو فانطلق مسرعا نحو زاوية القصور بمنطقه جردس لقبيلة العبيد واجمع حوله عدد كبير من المجاهدين وانطلقت في أول معاركهم ضد الايطاليين وهي معركه السلاوى ببنغازي

حدثنا عن فترة جهاد المجاهد عمر المختار؟

عمر المختار كان مجاهدا وطنيا لكل ليبيا وليس لمنطقة أو إقليم أو قبيلة وقد شارك في اكثر من 380 معركه ضد الغزاة الايطاليين وعندما حاول الاحتلال الإيطالي الدخول في مفاوضات معه كان يطالب بالحرية للوطن والاستقلال في مقابل ايقاف صوت البندقية وهنا أود أن أنفي نفيا قاطعا ما يروج عن أن عمر المختار كان مجاهدا في الجبل الأخضر فقط ودليل ذلك كثير الشواهد التاريخية حيث نجده خلال مفاوضات سيدي ارحومة مع الإيطاليين طالب حضور مندوبين عن تونس التي تحد ليبيا من الغرب ومصر التي تحدها من الشرق أي أنه كان مجاهدا لكل ليبيا التي حددها من تونس غربا الى مصر شرقا والتي كانت تعرف وقتها بطرابلس وكان يختم خطاباته بكلمة عمر المختار وليس لأي قبيلة او منطقه كما كان دائما يقول نحن لا نستسلم ننتصر أو نموت.

وماذا عن حركة الجهاد التي تزعمها؟

حركة الجهاد كانت من خلال كل الليبيين في الشرق والغرب والجنوب وعندما كان الاستعمار يريد طلينة اللغة في ليبيا تصدى المجاهدين لذلك وصنعوا راية لهم ما أكسبها صبغة وطنية شاملة أي أنها ليست حركة جهاد مدينة ولا قبيلة لكنها تستند على القبائل والمدن الليبية في دعمهم لمحاربة الاستعمار وحتى بعد تضييق الخناق عليهم وحبس القبائل داخل معتقلات أرسل المختار أسرته إلى مصر واستمر في الجهاد إلى أن تم أسره في الجبل ومحاكمته وشنقه وقبل تنفيذ حكم الإعدام بحقه قال له جرستياني القائد العسكري الإيطالي في ليبيا آن ذاك لماذا تحارب فرد عليه المختار بالقول “من أجل وطني و ديني“.

هل جهاد عمر المختار ذائع الصيت عربيا ودوليا؟

نعم فقد كتب عنه مؤرخين ومفكرين من مختلف الدول وله تماثيل في عدة دول كفنزويلا وكوبا كما جرى تسمية ميادين وشوارع باسمه في القاهرة والعراق وتركيا وسوريا وباكستان والجزائر و باريس نسبة إلى معركة شارك فيها عمر المختار كما توجد مكتبة باسمه في السعودية ومدرسة وأحياء باسم عمر المختار في الأردن والجزائر و تونس وأقسام بمكتبات عالمية تحوي موضوعات ودراسات حول عمر المختار.

حدثنا عن رمزية عمر المختار في الثقافة الليبية سياسيا واجتماعيا؟

بالنسبة لنا في ليبيا هو صانع الهوية الليبية ولا ينقسم حول موقفه الليبيين فليبيا بها هويات فرعية تدور كلها في هوية ليبية جامعة وعمر المختار فخر لكل الليبيين بإرثه التاريخي رغم أن استشهاده ذكرى مأساوية لكنها مفخرة يحتفل به الليبيين والعرب.

السلطات الليبية جعلت هذا العام ذكرى استشهاد عمر المختار يوما للشهيد فكيف تابعتم ذلك؟

أنا أرفض أن يكون يوم الشهيد هو يوم الاحتفاء باستشهاد عمر المختار ففي السابق كان هذا اليوم يسمى يوم استشهاد الشيخ عمر المختار لكن منذ اعوام سمي بيوم الشهيد وهذا زج بتاريخ عمر المختار في أتون حرب اختلف حولها الليبيين وانقسموا بدأت منذ عام 2011 بتدخل الناتو في ليبيا فلا يمكن الجمع بين عمر المختار الحركة النضالية الوطنية و حرب انقسم حولها الليبيين.

هل ترى أن ليبيا احتفت بعمر المختار كما ينبغي؟

أعتقد أنه يجب عمل نصب تذكاري يليق بقيمة عمر المختار يحوي مكتبة و وثائق وأرشيف يخلد نضاله

كيف تنظر إلى حضور عمر المختار في المناهج الدراسية؟

عام 2012 أصدر تيار الإخوان كتبا دراسية تحوي مغالطات تاريخية في مراحل التعليم لكننا نجحنا في تجميد هذه الموضوعات بالمناهج ونحن الآن بصدد إعداد كتب بديلة اتوقع أن تكون جاهزة العام القادم.

هل كان للزعيم الراحل معمر القذافي دورا في تخليد ذكرى شيخ الشهداء؟

لا يمكن نكران فضل نظام سبتمبر في تجميع أرشيف للمجاهدين في مركز المحفوظات والدراسات التاريخية حيث قام باحثين وخبراء بجمع الأرشيف والوثائق من مختلف المدن الليبية لتوثيق حركة الجهاد فثورة الفاتح أعطت لعمر المختار حقه ومكانته خاصة بعد انتاج شريط يوثق لجهاده وإن كان به بعض الأخطاء التي يفترض تصويبها

برأيك هل خدمت أحداث فبراير وما أعقبها صورة عمر المختار؟

بالعكس، فعمر المختار قاتل لـ20 سنة الاحتلال الايطالي وبعد أحداث فبراير عاد الايطاليين إلى ليبيا وجرى استقبالهم في بعض المدن كمصراتة لدرجة أنهم قاموا بعمل قاعدة عسكرية لهم وهو ما لا يرضاه أي ليبي يفتخر بتاريخ أجداده النضالي ويورثه لأولاده.

ماذا بقي من رمزية عمر المختار؟

كل المثقفين والادباء والشباب والشيوخ وكل الليبيين يحملون في وجدانهم نضال عمر المختار وحبه لوطنه وغيرته على بلاده وهذا يحفز الليبيين على مواصلة الكفاح ضد الغزاة والتدخل الخارجي والارهاب وكل أشكال انتهاك السيادة الليبية اليوم اكثر من اي وقت مضى .

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا