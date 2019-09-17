تركيب إنارة في الكفرة

أخبار ليبيا24

بدأت الشركة العامة للكهرباء منذ يومين في تنفيذ أعمال إنارة داخل شوارع الكفرة.

وقالت الشركة إن أعمال الإنارة مستمرة من قبل دائرة التوزيع قسم الإنارة الكفرة وبمساعدة الدائرة العامة للإنارة بنغازي.

وذكرت الشركة اليوم الثلاثاء إن الشبكة تشهد استقرارًا كبيرًا جدًا، مشيرة إلى أن ذلك تم بالخطط الموضوعة من قبلها في تطوير وتحسين الشبكة قبل قدوم فصل الشتاء.

وأكدت الشركة أنها سوف لن تلجأ إلى طرح الأحمال، موضحة أن في حالة انقطاع الكهرباء؛ فعلى المواطنين التوجه لأقرب مكتب صيانة تابع لمقر السكن.

وأفادت الشركة أنها لازالت تتابع سير العمل ومراحل توصيل محطة سيدي منصور بمحطة سيدي خليفة ومحطة مصنع اللدائن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24