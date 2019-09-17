ضربات دقيقة لسلاح الجو على أهداف في سرت وقاعدة معيتيقة

أخبار ليبيا24

أوضحت شعبة الإعلام الحربي أن حصيلة سلسلة الغارات التي شنتها مقاتلات سلاح الجو بالقوات المُسلحة على أهداف بمدينة سرت تدمير كل الأهداف الموضوعة وبشكل دقيق.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي أن أي تمركز لمجموعات قوات الوفاق أو تحركٍ مشبوه سيكون هدفاً مشروعاً لمقاتلات سلاح الجو.

وأشارت الشعبة إلى أن مقاتلات سلاح الجو شنت ثلاث غارات جوية متتالية على القسم العسكري في قاعدة معيتيقة العسكرية.

ولفتت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة إلى أن الغارات الجوية حققت كافة الأهداف الموكلة إليها بدقةٍ عالية.

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