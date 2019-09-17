“الأعلى للقبائل والمدن الليبية” يدعو الليبيين إلى الالتحام مع الجيش وعدم الانجرار وراء تحريض الغرياني

بنغازي-العنوان

قال المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية أنه يتابع تحريض المفتي المعزول الصادق الغرياني على اجتياح بعض المناطق الملتحمة مع الجيش في حربه ضد الإرهاب والميليشيات.

وأوضح البيان الذي تلقت العنوان نسخة منه أنه لاحظ عقب كل تحريض يقوم به الغرياني تقوم الميليشيا بمحاولة الهجوم على المناطق التي حددها في حديثه الذي يبقه عبر قناة الفتنة “التناصح” مما يحوله من مدعي للإفتاء إلى قائد للميليشيات وهذا استغلال منحرف للواعز الديني.

وأضاف البيان وكان آخر تحريض له هو الهجوم على الأصابعة والجفرة وتهديد ترهونة واغتيال الشهيد عبدالوهاب المقري ورفاقه.

ودعا المجلس أبناء القبائل والمدن الليبية لرص الصفوف والتصدي للخطر المحدق بالوطن، داعيا الشباب إلى اليقظة وعدم الانجرار وراء ترهاته والالتحام مع الجيش وهو الضامن الوحيد للاستقرار وبسط الأمن وتمهيد أرضية الحل الدائم الذي يرتضيه كل الليبيين بإرادتهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية