المتوسط:

زار وزير الخارجية والتعاون الدولي بلدية بئر الأشهب والنصب التذكاري لمولد شيخ الشهداء والكهف الذي ولد فيه البطل المجاهد عمر المختار ويرافقه كلاً من وكيل وزارة الخارجية ونائب رئيس هيئة الكهرباء والطاقات المتجددة الدكتور عبد القادر النظيف ومدراء الإدارات والمراقب المالي بوزارة الخارجية، وذلك إحياءً للذكرى الثامنة والثمانون لاستشهاد شيخ الشهداء عمر المختار.

وكان في الاستقبال عميد بلدية بئر الاشهب الدكتور فتح الله خطاب، وبعض حكماء ومشايخ البلدية، حيث ثمن عميد البلدية هذه الزيارة وأثنى على المجهودات التي تقوم بها وزارة الخارجية والتعاون الدولي في سبيل إحياء ذكرى هذا اليوم.

وأكد الوزير، أن سيرة البطل المجاهد الذي استطاع أن يوحد جميع الليبيين تحت راية واحدة لقتال الغزاة المستعمرين يجب أن يؤخذ منها الدروس والعبر لتوحيد الليبيين من جديد لبناء دولة ليبيا الموحدة دولة القانون والمؤسسات.

واستُهِلت الزيارة للنصب التذكاري والكهف الذي ولد فيه شيخ الشهداء عمر المختار، بقراءة الفاتحة على روح الشهيد عمر المختار تتبعها جولة تفقدية للكهف الذي ولد فيه شيخ الشهداء، وأكد الوزير في كلمة ألقاها من داخل الكهف أن هذا المكان يعتبر رمزا لكل الليبيين الوطنيين.

The post وزير «خارجية المؤقتة» يزور النصب التذكاري لـ «عمر المختار» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية