منذرًا بإيقاف الرحلات نهائيا .. مصلحة المطارات بالمؤقتة تدين منع الوفاق إمداد وقود الطيران لمطار الزنتان

أخبار ليبيا 24 – خاص

أدانت مصلحة المطارات بالحكومة المؤقتة، مواقف حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا ، من إيقاف إمداد وقود الطيران لمطار الزنتان، ما سبب في تأخير إحدى رحلات الحقول النفطية، السبت الماضي.

ووصفت المصلحة في بيان لها القرار بـ”غير الدستورية”، موضحة أنه بسبب هذا الإجراء، التي وصفته بـ”الظالم”، ستتوقف الرحلات نهائيا، مخاطبة أصحاب العقولة في أرجاء البلاد بالحياد لمصلحة المواطنين وعدم التعرض لمصالحهم في كل المجالات، وتغليب لغة العقل في التعامل مع كل الجهات الحيوية والإنسانية والتعامل بروح الوطنية.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي، استنكرت تصريحات رئيس مجلس إدارة المؤسسة في طرابلس، مصطفى صنع الله، بخصوص تخفيض إمدادات كيروسين الطيران للمنطقة الشرقية لأسباب وصفتها بالواهية وغير المقنعة وتدخل في إطار حصار المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المؤقتة، وتراه “مجهودا يضاف إلى للحصار الجائر الذي يمارسه محافظ المصرف المركزي المقال وحكومة المليشيات بقيادة المجلس الرئاسي غير الشرعي في الغذاء والدواء والاحتياجات الضرورية لتضاف حركة المواصلات الجوية والطيران إلى ذلك”.

وأكد المؤسسة في بنغازي، عبر بيان لها، في وقتًا سابق أن صنع الله اتخذ هذه الخطوة فعلا قبل خمسة أشهر، خصوصا أن آخر شحنة وصلت إليهم كانت في الثالث من أبريل الماضي بكمية قدرها 6 آلاف طن متري من كيروسين الطيران، متهمة صنع الله باستعماله مقدرات الشعب الليبي في حصار المنطقة الشرقية والجنوبية ليساهم في دعم مجهود حربي لصالح من وصفتهم بالمليشيات المتحكمة في طرابلس، إضافة إلى تسهيلات استعمال شركة طيران النفط وتصريحاته التي تدل على عدم حياديته.

وأوضحت أن منع كيروسين الطيران أثر بشكل مباشر على انتظام حركة الخطوط العاملة بمطار بنينة وتأخر رحلات تنقل المواطنين والمرضى بين المدن الليبية وبعض الدول المجاورة خصوصا مع بدء رحلات داخلية لمطاري الكفرة وسبها وقرب تدشين طيران البرنيق العامل في مدينة بنغازي.

من جهتها، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن مخزون وقود الطيران في المنطقة الشرقية كافيًا لتغطية الطلب، مؤكدة عدم انحيازها لأي طرف من أطراف النزاع.

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