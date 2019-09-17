ميناء البريقة يصدر شحنتين من المحروقات إلى مالطا

ليبيا – صدّرت ليبيا أمس الإثنين شحنتي محروقات إلى مالطا من ميناء البريقة النفطي وبحسب البيانات الحديثة الصادرة عن الميناء فإن الشحنات مقسمة بين الديزل والزيت الثقيل.

كما شحنت ناقلة النفط طافينكو” وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للميناء شحنة زيت ثقيل تقدر بـ12 ألف طن اتجهت بها إلى مدينة فاليتا بينما شحنت ناقلة النفط “كاب بيكتون” 27 ألف طن من الديزل اتجهت هي الأخرى إلى مالطا.

يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت أن إيرادات شهر يوليو المنصرم من مبيعات النفط الخام ومشتقاته إضافة إلى الضرائب والأتاوات المحصلة من عقود الامتياز بلغت 2.1 مليار دولار أميركي.

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