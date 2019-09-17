الجيش يحذّر بشن مزيد من الضربات الجوية ضد قوات الوفاق

أخبار ليبيا24

حذّر الجيش الوطني اليوم الثلاثاء من أن سلاح الجو سيستهدف أي تحركات مشبوهة لقوات الوفاق.

ووجه سلاح الجو ضربات جوية استهدفت مسلحي الوفاق داخل معسكر 7 أبريل جنوب طرابلس كما شن ضربة أخرى منطقة الزطارنة شرق طرابلس.

وقالت شعبة الإعلام الحربي “إن أي تمركز لمجموعات “الحشد الميليشاوي” أو تحركٍ مشبوه سيكون هدفاً مشروعاً لمقاتلات سلاح الجو الليبي”.

وأكدت الشعبة التابعة للجيش الوطني أن سلسلة الغارات التي شنتها مقاتلات سلاح الجو على أهداف في سرت كانت حصيلتها تدمير الأهداف بشكل دقيق.

وبعد شن ضربات جوية على مواقع لقوات الوفاق في سرت يوم الإثنين واصل سلاح الجو اليوم الثلاثاء تنفيذ عدة ضربات في مواقع أخرى في طرابلس.

وأكدت مصادر عسكرية أن سلاح الجو شن ضربات على مواقع تستخدم لإطلاق الطيران التركي المسير من داخل قاعدة معيتيقة اليوم الثلاثاء.

وأظهرت صور تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد دخان أسود من قاعدة معيتيقة العسكرية.

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