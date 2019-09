«ميناء البريقة»: تصدير شحنات من المحروقات إلى مالطا

المتوسط:

قامت ليبيا، بتصدير شحنتي محروقات إلى مالطا من ميناء البريقة النفطي وبحسب البيانات الحديثة الصادرة عن الميناء فإن الشحنات مقسمة بين الديزل والزيت الثقيل.

وأفاد المكتب الإعلامي التابع للميناء، بأنه تم شحن ناقلة النفط زيت ثقيل تقدر بـ12 ألف طن اتجهت بها إلى مدينة فاليتا بينما شحنت ناقلة النفط “كاب بيكتون” 27 ألف طن من الديزل اتجهت هي الأخرى إلى مالطا.

جدير بالذكر، أن المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت أن إيرادات شهر يوليو المنصرم من مبيعات النفط الخام ومشتقاته إضافة إلى الضرائب والأتاوات المحصلة من عقود الامتياز بلغت 2.1 مليار دولار أميركي.

