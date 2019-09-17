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السويحلي: نرفض مكافئة المعتدي عبر حلول سلامة.. ومن إختار الحرب لا يواجه الا بالحرب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – التقى عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد الرحمن السويحلي في منزله بالسفير الايطالي لدى ليبيا .

السويحلي قال في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بأن الاهتمام الدولي مرحب به اذا جاء داعماً لارادتهم لدخر ما وصفه بـ”العدوان” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) واجتثاث ما وصفه بـ”مشروع عودة الاستبداد وفكره” بصورة حاسمة ونهائية.

وأعرب عضو المجلس الاستشاري عن مدينة مصراتة عن رفضه مكافئة من وصفه بـ”المعتدي” واعادة تأهيله سياسيا بتمرير ما وصفها بـ”حلول سلامة” السياسية عبر المؤتمرات الدولية .

واختتم السويحلي حديثه للسفير الايطالي قائلاً :” من اختار الحرب لا يواجه الا بالحرب”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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