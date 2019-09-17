القائم بالأعمال البريطاني: بريطانيا تسعى لخلق مستقبل أفضل لليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعرب القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى ليبيا، نيكولاس هوبتن، عن ارتياحه للتعاون مع المبعوث الأممي، غسان سلامة، واصفا تعاونهما خلال الأسبوع الأول لتسلم مهام عمله بـ”المثمر”.

وأكد هوبتن، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا هي حامل القلم لليبيا في مجلس الأمن، مضيفا أنها شريكا مهما لخلق مستقبل أفضل للبلاد.

ورحبت السفارة البريطانية، بقرار وزارة خارجية بلادها، بتعيين هوبتن، قائما بالأعمال لدى ليبيا، مؤكدة التزام بريطانيا بدعم خطة عمل البعثة الأُممية في ضمان وقف دائم لإطلاق النار والعودة إلى الحوار السياسي.

ونيكولاس دونستر هوبتون هو دبلوماسي بريطاني من مواليد 8 أكتوبر 1965 شغل منصب السفير البريطاني في إيران منذ سبتمبر 2016.

وتولى هوبتون أول منصب سفير له في اليمن من 2012 إلى 2013 قبل أن يعمل سفيرا في قطر بين 2013 و 2015.

وفي ديسمبر 2015، تم تعيينه القائم بالأعمال البريطاني في إيران، بعد التحسن في العلاقات بين المملكة المتحدة وإيران، ومن ثم عين سفيرًا لدى إيران في سبتمبر 2016.

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