ضربات متواصلة لسلاح الجو في طرابلس

طرابلس-العنوان

بعد تنفيذه لعدة ضربات في سرت يوم الإثنين واصل سلاح الجو اليوم الثلاثاء شن ضربات أخرى ضد مواقع المليشيات في عدة مناطق بطرابلس.

ووجه سلاح الجو ضربات جوية استهدفت مسلحي الوفاق داخل معسكر 7 أبريل جنوب طرابلس كما شن ضربة أخرى منطقة الزطارنة شرق طرابلس.

وحذّر القوات المسلحة اليوم الثلاثاء من أن سلاح الجو سيستهدف أي تحركات مشبوهة للمليشيات في أي منطقة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي “إن أي تمركز لمجموعات “الحشد الميليشاوي” أو تحركٍ مشبوه سيكون هدفاً مشروعاً لمقاتلات سلاح الجو الليبي”.

وأكدت أن سلسلة الغارات التي شنتها مقاتلات سلاح الجو على أهداف في سرت كانت حصيلتها تدمير الأهداف بشكل دقيق.

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