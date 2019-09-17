اتحاد المحليات الأفريقي يعتمد عضوية الرابطة الليبية للمجالس البلدية

اعتمد اتحاد المحليات الأفريقي عضوية الرابطة الليبية للمجالس البلدية بحضور عدد من عمداء البلديات في مقر الاتحاد بمدينة الرباط المغربية.

توقيع واعتماد عضوية الرابطة تم الإثنين، بحسب صفحة بلدية الزاوية الجنوب على موقع «فيسبوك»، وبحضور مديرة الأكاديمية الأفريقية للتدريب في الحكم المحلي نجاة زروق، ورئيس الجمعية العمومية للرابطة والأمين العام للرابطة وعدد من عمداء البلديات من بينهم مر ذبان عميد بلدية الزاوية الجنوب، بصفته أحد أعضاء الرابطة المؤسسين.

كما حضر التوقيع عدد من المسؤولين في بعض المؤسسات والهيئات الأفريقية، وذلك ضمن برنامج عمل الرابطة الذي يتركز على «ترسيخ وبناء الإدارة المحلية الحقيقية ودعم البلديات الليبية وتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب سابقة لبلديات ناجحة وتعميمها وتطوير العمل البلدي والرفع من مستوى الإدارة المحلية في ليبيا ودعم وتطوير الاقتصاد المحلي».

اتحاد المدن والحكومات المحلية الأفريقية ينخرط ضمن برنامجه وعضويته أكثر من 16000 عضو من جماعات محلية ومنظمات محلية ومدن ومستشارين ومهتمين بالشؤون المحلية للدول الأفريقية.

يقول الاتحاد إنه يسعى إلى تطبيق اللامركزية، والاعتراف بالجماعات والمجالس المحلية كمؤسسات تساهم في السياسات المحلية، وكذلك إيصال صوت هذه الجماعات والمجالس بين مختلف المؤسسات؛ على أن يتم توقيع ميثاق الحكومة والتنمية المحلية وتأسيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية في وقت قريب.

وخلال زيارة الوفد الليبي إلى المغرب، جرى الاتفاق على البدء في إجراءات التوأمة بين البلديات الليبية والمغربية بالتنسيق مع السلطات في البلدين، والإطلاع على تجربتهم في جمع النفايات والجباية للايرادات المحلية والميزانية ونظام الانتخابات المحلية.

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