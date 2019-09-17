مصلحة الآثار الليبية تكشف رغبتها في ترميم عدد من المدن الأثرية بالتعاون مع إيطاليا

بنغازي 17 سبتمبر 2019 (وال)- اختتمت مصلحة الآثار الليبية، الملتقى الأول بالتعاون مع البعثات الأثرية الإيطالية المتخصصة في مجال الآثار.

هذا وشارك في الملتقى الذي اختتم أمس الإثنين، ممثلين عن الخارجية الإيطالية، وبرعاية السفارة الإيطالية في ليبيا، حيث تناولت الملتقى كيفية البدء في ترميم المدن الأثرية، وهي مدن: لبدة، صبراتة، شحات.

ومن المتوقع أن تبدأ هذه الخطوة في القريب العاجل، كما تكفل الجانب الايطالي بتدريب الكوادر الليبية الشابة المهتمة بمجال الآثار والإرث، وذلك لرفع من كفاءتهم، كما تم الاتفاق على تبادل الأرشيف، ودعم المصلحة في بناء أرشيفهما المركزي. (وال- بنغازي) س خ/ ر ت

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