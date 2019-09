المتوسط:

أعلنت غرفة عمليات اجدابيا، أن سلاح الجو التابع للقوات المسلحة استهدف اليوم الثلاثاء معسكر الإمداد بجوار بوابة الجبس.

كما أوضحت الغرفة عبر صفحتها على فيسبوك أن سلاح الجو استهدف أيضا تجمعا لمليشيات الوفاق على طريق 7 ابريل بمنطقة السواني.

